Nächste Niederlage in der Handball-Bundesliga : Flensburgs Magdeburg-Komplex geht weiter

Nächste Niederlage in der Handball-Bundesliga

Magdeburg Der SC Magdeburg bleibt der Angstgegner der SG Flensburg-Handewitt. Trotz einer 12:8-Pausenführung verloren den Flensburger am Donnerstag noch mit 26:25. Die MT Melsungen feiert einen Last-Second-Erfolg.

Die SG Flensburg-Handewitt kann in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg nicht mehr gewinnen. Der deutsche Meister verlor am Donnerstagabend bei seinem Angstgegner trotz 12:8-Pausenführung noch mit 26:25. Die Norddeutschen warten seit 2011 auf einen Erfolg beim Team aus Sachsen-Anhalt. Den entscheidenden Treffer erzielte der Magdeburger Tim Hornke per Siebenmeter eine halbe Minute vor dem Ende. Den letzten Wurf der Flensburger setzte Goran Sogard über das Tor.