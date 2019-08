Handball-Bundesliga : Auftaktsiege für Flensburg, Kiel und Rhein-Neckar Löwen

Köln Das Top-Trio SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen hat den erwarteten Dreikampf um die Meisterschaft der Handball-Bundesliga mit Siegen eröffnet. Den besten Eindruck hinterließ dabei Flensburg.

Das schwere Auswärtsspiel bei der MT Melsungen gewann der Meister am ersten Spieltag mit 24:19 (13:11).

Der zweimalige EHF-Pokalsieger Füchse Berlin kassierte zum Auftakt trotz langer Führung ein 23:24 (14:10) bei DHfK Leipzig, erst sechs Minuten vor Schluss gingen die Leipziger beim 22:21 durch Philipp Weber erstmals in Führung. Die TSV Hannover-Burgdorf setzte sich problemlos gegen GWD Minden 36:30 (19:15) durch.

In der Melsunger Rothenbach-Halle ging Flensburg nach 20 Minuten erstmals mit zwei Toren Vorsprung in Führung und gab diese dank starker Defensive und guter Gegenstöße nicht mehr her. Torhüter Benjamin Buric überzeugte mit Weltklasse-Paraden.