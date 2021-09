Handball-Bundesliga : THW Kiel siegt souverän - Last-Minute-Krimi in Flensburg

THW Kiel siegt souverän - Last-Minute-Krimi in Flensburg

Köln Kiel marschiert weiter, Flensburg patzt früh: Der THW Kiel hat am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren und damit gleich einen Ausrutscher des größten Kontrahenten SG Flensburg-Handewitt genutzt.

Der Meister aus Kiel gewann am Samstagabend bei der MT Melsungen mit 33:26 (16:12). Die Flensburger hingegen kamen in einem Krimi mit Last-Minute-Finish gegen den HC Erlangen nicht über ein 27:27 (13:12) hinaus und ließen bereits früh in der Saison einen Punkt liegen. Die Kieler sind nun mit vier Zählern neuer Tabellenführer und verdrängten den Vizemeister aus Flensburg von der Spitze.