Spitzenspiel der Handball-Bundesliga : Flensburg setzt gegen Löwen erstes Ausrufezeichen

Flensburg Die Saison in der Handball-Bundesliga ist noch jung. Doch die SG Flensburg-Handewitt zeigt bereits am 2. Spieltag, dass sie erneut zu den Top-Kandidaten auf den Titel zählt. Im Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen präsentiert sich die SG lange sehr stark.

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Ambitionen auf den Titel-Hattrick in der Handball-Bundesliga schon früh in der Saison untermauert. Der Titelverteidiger setzte sich im ersten Gipfeltreffen der noch jungen Spielzeit am Donnerstagabend mit 30:27 (18:14) gegen die Rhein-Neckar Löwen durch. Das Team von Trainer Maik Machulla übernimmt damit bereits nach seinem zweiten Saisonspiel zumindest vorerst wieder die Tabellenführung. „Ich bin froh, dass wir so gestartet sind“, sagte Machulla danach bei Sky. „Das gibt uns Rückenwind für den Rest.“