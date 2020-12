Handball-Bundesliga : SG Flensburg-Handewitt holt 42. Liga-Heimsieg in Serie

Flensburg Die SG Flensburg-Handewitt bleibt zu Hause eine Macht. Das Team von Trainer Maik Machulla gewann am Sonntag mit 30:23 gegen Frisch Auf Göppingen und feierte den 42. Bundesliga-Heimsieg in Serie.

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit dem 42. Bundesliga-Heimsieg in Serie den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Das Team von Trainer Maik Machulla setzte sich am Sonntag mit 30:23 (16:10) gegen Frisch Auf Göppingen durch und festigte dadurch den dritten Platz. Handball-Nationalspieler Johannes Golla war mit sieben Toren bester Werfer der Gastgeber. Für die Gäste war sein Nationalmannschaftskollege Marcel Schiller mit acht Treffern am erfolgreichsten.