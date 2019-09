32:31-Sieg in der Handball-Bundesliga : SC Magdeburg schnappt Kiel die Tabellenführung weg

Magdeburg Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die erste Saisonniederlage erlitten. Die Kieler verloren am Samstag das Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg und ist damit auch die Tabellenführung los.

Der SC Magdeburg hat das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel mit 32:31 (18:19) gewonnen und dem Rekordmeister die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert eroberte am Samstag somit die Tabellenführung zurück. Zugleich bliebt der SCM der Angstgegner vom THW. Immerhin siegten die Norddeutschen zum letzten Mal in Magdeburg im April 2015 - damals stand Kiels Trainer Filip Jicha noch als Spieler auf dem Feld. Bester SCM-Werfer war Michael Damgaard (6 Tore), bei Kiel traf Niclas Ekberg (11/4) am besten.