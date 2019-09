Handball-Bundesliga : Rhein-Neckar Löwen gewinnen Topspiel in Magdeburg

Magdeburg Titelanwärter Rhein-Neckar Löwen hat das Topspiel der Handball-Bundesliga für sich entschieden. Die Mannheimer setzten sich gegen den SC Magdeburg durch und liegen auf Platz zwei.

Die Rhein-Neckar Löwen haben das Top-Spiel in der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg gewonnen. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer setzte sich am 6. Spieltag dank eines starken Endspurts mit 32:28 (14:13) durch und ist nun erster Verfolger des makellosen Spitzenreiters TSV Hannover-Burgdorf. Für Mitfavorit Magdeburg war es dagegen die zweite Niederlage nacheinander.

Dadurch konnte die SG Flensburg-Handewitt in der Tabelle am Klub aus Sachsen-Anhalt vorbeiziehen. Der Titelverteidiger gewann das Verfolgerduell mit DHfK Leipzig am Sonntag souverän mit 30:22 (13:9) und sprang in der Tabelle auf Rang drei. Flensburg fand damit die richtige Antwort auf die jüngste Niederlage im Prestigeduell mit dem THW Kiel.