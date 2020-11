Handball-Bundesliga : Rhein-Neckar Löwen festigen Tabellenführung

Köln Ungeachtet der Corona-Diskussionen im deutschen Handball haben die Rhein-Neckar Löwen ihre Tabellenführung in der Bundesliga gefestigt. Zumindest vorübergehend auf Platz zwei schob sich der TVB Stuttgart.

In den vergangenen Tagen hatten auch wegen vier Coronafällen im Anschluss an die Länderspielwoche der Nationalmannschaft mehrere Bundesligapartien verlegt werden müssen. Am Samstag betraf dies auch das Duell zwischen Melsungen und Magdeburg, das als Live-Spiel in der ARD geplant war, übertragen wurde dafür das Spiel der Löwen. Am Freitag hatten sich Bundesligaklubs gegen eine vorübergehende Unterbrechung des Spielbetriebs ausgesprochen.