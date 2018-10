Handball-Bundesliga: Rhein-Neckar Löwen bezwingen die Füchse Berlin 28:25

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga den Anstrengungen der Klub-WM in Doha Tribut gezollt. Zwei Tage nach dem verlorenen Finale gegen den FC Barcelona unterlagen die Berliner bei den Rhein-Neckar Löwen 25:28 (11:15).

Manager Bob Hanning hatte die Liga im Vorfeld dafür kritisiert, keinen Ausweichtermin gefunden zu haben. "So ist es natürlich kein fairer Wettbewerb", sagte Hanning.

In Mannheim mussten die Füchse auf acht Stammspieler verzichten, darunter auch Fabian Wiede, Mattias Zachrisson, Christoph Reißky und Kevin Struck, die sich in Doha verletzt hatten. Trainer Velimir Petkovic füllte seinen Kader mit Spielern aus dem Nachwuchs auf. Den Etablierten fehlte jedoch die Frische, um den Vizemeister in der entscheidenden Phase gefährden zu können.