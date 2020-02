Handball-Bundesliga : MT Melsungen verpflichtet Gudmundsson als Trainer

Melsungen Die MT Melsungen aus der Handball-Bundesliga hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Gudmundur Gudmundsson übernimmt das Ruder bis Saisonende und wird gleichzeitig weiter die isländische Nationalmannschaft trainieren.

„Es ist sicher nicht selbstverständlich, einen Trainer dieser Klasse zu gewinnen. Vor allem in der Kürze der Zeit. Da gehört zweifellos auch eine gewisse Portion Glück dazu“, sagte Vorstand Axel Geerken am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. Gudmundur Gudmundsson habe zunächst eine Zusage bis zum Ende dieser Saison gegeben, hieß es. „Wenn es auf beiden Seite passt, ist eine Weiterverpflichtung nicht ausgeschlossen.“ Melsungen belegt in der Tabelle Rang sieben.