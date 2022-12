Handball-Bundesliga Magdeburg verabschiedet sich mit Sieg in WM-Pause

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat sich mit einem seriösen Sieg in die WM-Pause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am 2. Weihnachtsfeiertag 33:29 (15:12) gegen Frisch Auf Göppingen durch und hielt Anschluss an die Tabellenspitze. Zudem hat der SCM noch zwei Spiele in der Hinterhand.