Handball-Bundesliga : Kiel marschiert – Flensburg patzt

Kiel Dank eines Patzers der SG Flensburg-Handewitt baut der THW Kiel seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga aus. Dennoch bleibt das Titelrennen spannend.

Das Titelrennen in der Handball-Bundesliga bleibt auch kurz vor Weihnachten voller Überraschungen. Tabellenführer THW Kiel gewann sein Heimspiel gegen die HBW Balingen-Weilstetten zwar souverän mit 36:26 (19:10), parallel aber patzte Verfolger SG Flensburg-Handewitt und verlor beim Tabellenvorletzten Eulen Ludwigshafen mit 23:25 (12:12). Der Titelverteidiger war erst im zweiten Durchgang erstmals in Führung gegangen, aber dann drehte der Abstiegskandidat noch das Spiel. Neuer Tabellenzweiter ist daher nun die TSV Hannover-Burgdorf, die ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen mit 29:25 (11:16) gewann.

Spitzenreiter aber bleibt mit nun 28:6-Punkten der THW Kiel, bei dem Ole Rahmel mit acht Treffern bester Werfer war. „Ich glaube, man konnte nicht erwarten, dass es heute so läuft“, sagte THW-Keeper Dario Quenstedt. „Das war eine Leistung, auf der wir aufbauen können.“ Das kann auch Hannover, das sich nach einem schwachen ersten Durchgang nach der Pause deutlich steigerte - was vor allem am überragenden Torhüter Domenico Ebner lag. „Wenn wir in dieser Saison nichts holen, dann weiß ich auch nicht“, sagte Ebner.