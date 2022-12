Handball-Bundesliga Top-Teams gehen mit Siegen in die WM-Pause

Niclas Ekberg war mit sieben Treffern bester Torschütze der Kieler, die nie in Rückstand gerieten und bereits Mitte der ersten Hälfte einen beruhigenden Vorsprung erspielt hatten. Die Füchse Berlin können sich am Dienstag in ihrem letzten Spiel vor der WM-Pause gegen DHfK Leipzig aber wieder an die Spitze setzen.