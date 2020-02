Handball-Bundesliga : Füchse Berlin trennen sich von Trainer Petkovic

Berlin Nächster Trainerwechsel in der Handball-Bundesliga: Bundesliga-Urgestein Velimir Petkovic wurde bei den Füchsen Berlin entlassen, für ihn übernimmt mit Michael Roth ein alter Bekannter.

Der Nächste, bitte! Das große Stühlerücken in der Handball-Bundesliga geht munter weiter. Am Freitag reagierten die Füchse Berlin auf ihre jüngste sportliche Talfahrt und stellten Trainer Velimir Petkovic mit sofortiger Wirkung frei - das Liga-Urgestein ist bereits der fünfte Coach, der im deutschen Handball binnen gut drei Wochen rasiert wurde.

Roth ist in der Liga kein Unbekannter. Als Spieler gewann der heute 58-Jährige auf Vereinsebene diverse Titel und mit der Nationalmannschaft 1984 in Los Angeles Olympia-Silber. Als Trainer betreute er den TV Großwallstadt, die HSG Wetzlar und von 2010 bis 2018 die MT Melsungen.

Den Interimsjob in Berlin geht er mit Tatkraft an. So sei er sich der "großen Aufgabe bewusst und werde daher mit aller Kraft und jeglichem Engagement arbeiten, damit wir am Ende gemeinsam erfolgreich sind." Sein Debüt gibt Roth am Sonntag (16.00 Uhr) beim EHF-Cup-Heimspiel gegen BM Logroño La Rioja.