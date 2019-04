Handball-Bundesliga : Füchse Berlin siegen in letzter Sekunde - Ludwigshafen vor Abstieg

Stuttgart Die Füchse Berlin sind in der Handball-Bundesliga zurück in der Erfolgsspur. Beim Schlusslicht Eulen Ludwigshafen rückt der Abstieg dagegen immer näher.

Dank eines Last-Minute-Treffers vom dänischen Weltmeister Hans Lindberg setzte sich das Team von Trainer Velimir Petkovic am Donnerstagabend mit 34:33 (15:18) beim TVB Stuttgart durch. Lindberg hatte in der letzten Spielsekunde einen umstrittenen Siebenmeter zum Endstand verwandelt und damit für den ersten Bundesliga-Sieg der Füchse nach zuvor vier Niederlagen gesorgt. Bester Werfer des Spiels war Stuttgarts Bobby Schagen mit neun Treffern.

Die TSV Hannover-Burgdorf kommt in der Liga dagegen nicht in die Erfolgsspur. In eigener Halle spielten die Niedersachsen gegen den TBV Lemgo 27:27 (13:13)-Unentschieden und blieben im fünften Bundesliga-Spiel nacheinander sieglos. Lemgos Dani Baijens war mit neun Toren bester Werfer des Spiels, für Hannover war Morten Olsen mit sechs Toren am erfolgreichsten.