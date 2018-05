Handball-Bundesliga: Füchse Berlin schlagen die Rhein-Neckar Löwen

Berlin Die Rhein-Neckar Löwen haben auf dem Weg zum Titel-Hattrick einen kleinen Rückschlag erlitten. Der Bundesliga-Spitzenreiter am Sonntag beim Tabellendritten Füchse Berlin mit 23:29 (11:12).

Neben Vizemeister SG Flensburg-Handewitt (50:12 Punkte), der am Wochenende spielfrei war, sind auch die Füchse (47:13) wieder auf Tuchfühlung zu den Löwen (50:10). Der Spitzenreiter darf sich in den verbleibenden vier Spielen, drei davon zu Hause, maximal noch einen Ausrutscher erlauben.

Der Gastgeber hatte das Geschehen in der Schmeling-Halle von Beginn an unter Kontrolle und führte im ersten Abschnitt bereits mit 11:7, ehe sich die Gäste bis zur Pause noch einmal herankämpften. Doch in der zweiten Hälfte zogen die Füchse schnell wieder davon und hatten die Partie beim 22:16 nach 44 Minuten praktisch entschieden. "Oh wie ist das schön", hallte es durch die Arena.