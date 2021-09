Handball-Bundesliga : Füchse starten mit Sieg gegen Wetzlar in die Saison

Füchse starten mit Sieg gegen Wetzlar in die Saison

Berlin Die Füchse Berlin haben zum Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga ihre Aufgabe erfüllt und sich gegen die HSG Wetzlar durchgesetzt. Auch die Rhein-Neckar Löwen und der SC Magdeburg starteten mit Siegen.

Nach den Auftaktsiegen der Titelfavoriten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind auch die erwarteten Verfolger um die Füchse Berlin erfolgreich in die Handball-Bundesliga gestartet. Die Berliner setzten sich nach anfänglicher Mühe 29:24 (13:14) gegen die HSG Wetzlar durch. Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen gewann souverän 28:24 (16:11) beim TSV Hannover-Burgdorf, der frühere Champions-League-Sieger SC Magdeburg mühte sich zu einem 33:29 (16:15) gegen den TVB Stuttgart.

Titelverteidiger THW Kiel war am Mittwoch mit einem 33:24 gegen HBW Balingen-Weilstetten souverän in die Saison gestartet, auch Herausforderer Flensburg siegte beim 31:18 in Minden standesgemäß.