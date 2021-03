Derby-Sieg gegen Kiel : Flensburg erobert Tabellenspitze zurück

Flensburg Die SG Flensburg-Handewitt setzt gegen den THW Kiel ein Ausrufezeichen. Der Kampf um die Meisterschaft bleibt aber auch nach dem 104. Nordderby spannend, speziell und unvorhersehbar.

Maik Machulla verschwendete keinen Gedanken an die Tabellenführung, im Kopf des Trainers der SG Flensburg-Handewitt schwirrte vielmehr das hammerharte Restprogramm herum. "Es ist gerade Halbzeit", stellte der SG-Coach nach dem 31:28 (17:15)-Sieg im deutschen Handball-Gipfel gegen den THW Kiel fest. "Da kommt noch richtig was auf uns zu. Das wird noch eine lange und knackige Saison."

Seit Samstagabend sind die Flensburger in dieser wieder die Gejagten. Durch den Triumph im 104. Nord-Klassiker gegen den Rekordmeister eroberte die SG allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz die Tabellenspitze zurück. Ein Pluspunkt trennt sie in den verbleibenden 19 Ligaspielen nun von den Zebras - ein Vorteil, aber noch lange keine Erfolgs-Garantie.

"Darum geht es nicht", antwortete Machulla am ARD-Mikrofon auf die Frage nach den neu verteilten Kräfteverhältnissen im engen Meisterschaftskampf. Der Flensburger Trainer war froh, dass sein Team nach dreiwöchiger Zwangspause überhaupt auf die Platte zurückkehren konnte. Und wie. Im Topspiel bauten die Flensburger ihre beeindruckende Serie auf 47 Heimspiele ohne Niederlage aus.

Der Rumpfkader von zwölf Spielern zauberte dabei eine Spitzenleistung aufs Feld, vor allem das Schweden-Duo Jim Gottfridsson und Hampus Wanne (zusammen 17 Tore) überragte gegen überraschend lethargische Zebras. Bei den Gästen machte sich vor knapp 1,9 Millionen Fernsehzuschauern in der ARD das Fehlen von Welttorhüter und "Lebensversicherung" Niklas Landin wegen einer Quarantäne schmerzlich bemerkbar.

Während Machulla seiner Mannschaft bei Sky nach ihrem Kaltstart einen "Riesenrespekt" zollte, sprach THW-Coach Filip Jicha von einem "gebrauchten Tag" und bemängelte "fehlende Intensität" in seinem Team: "Das bin ich nicht gewöhnt von uns."

Der Kieler Coach hatte vor dem Spiel mit seinen markigen Aussagen ("einfach irre") neuen Wirbel in die Terminhatz-Debatte gebracht. Und auch nach der Partie richtete sich der Fokus schnell wieder auf den eng getakteten Spielplan, der angesichts der Olympischen Spiele im Sommer bis zum 27. Juni durchgebracht werden muss. Dies ist Stand jetzt aber sehr fraglich.

Daran denken will niemand. Kiels Ausnahmespieler Sander Sagosen war daher bemüht, ausschließlich die sportlichen Chancen des Titelverteidigers zu bewerten: "Es ist gar nichts vorbei in der Bundesliga. Vieles kann passieren in den nächsten drei Monaten." Der Norweger weiß natürlich, dass dies auch mit Blick auf die Pandemie gilt.