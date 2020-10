„Wir sind fassungslos“ : Ordnungsamt verbietet Fans bei Handballspiel erst kurz vor Anpfiff

Stuttgarts Trainer Jürgen Schweikardt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Stuttgart 30 Stunden vor Anpfiff waren noch fast 1000 Fans für die Partie TVB Stuttgart gegen TuSEM Essen in der Handball-Bundesliga zugelassen. Wenige Stunden vor Anpfiff dann auf einmal die Kehrtwende: Es dürfen doch nur etwa halb so viele Zuschauer in die Halle.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart darf zu seinem Heimspiel gegen TuSEM Essen am Mittwochabend (19 Uhr/Sky) weniger Zuschauer als geplant in die Arena lassen. Am Mittwochnachmittag sei die Zuschauerzahl vom Stuttgarter Ordnungsamt von 930 auf 500 reduziert worden, teilte der Club mit. Die 7-Tages-Inzidenz habe einen kritischen Wert überschritten. Dadurch können die Dauerkarteninhaber am Abend doch nicht in die Halle.

„Wir sind fassungslos über die Nachricht, die uns heute Mittag erreicht hat. Noch gestern Nachmittag wurden uns die 930 Zuschauer für das heutige Spiel mit der vorliegenden relevanten Zahl, der 7-Tages-Inzidenz, bestätigt“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. „Bei allem Verständnis für die Pandemiebekämpfung, benötigt der TVB und der ganze Profisport ein minimales Maß an Planbarkeit. Auf eine Genehmigung, die wir 30 Stunden vor Beginn der Veranstaltung erhalten, müssen wir uns verlassen können.“

(kron/dpa)