Live-Übertragung vorzeitig beendet : ARD entschuldigt sich für Handball-Panne

Berlin Der SC Magdeburg und THW Kiel liefern sich in der Handball-Bundesliga ein spannendes Duell. Doch 40 Sekunden vor dem Ende schaltet die ARD auf Werbung um. Der Frust der Fans war groß. Nun entschuldigt sich der Sender für die Panne.

Die ARD hat sich zwei Tage nach der Panne bei der Handball-Übertragung am Samstag entschuldigt. „Wir bedauern die vorzeitige Beendigung der Live-Übertragung der Handball-Bundesliga- Begegnung SC Magdeburg gegen THW Kiel am vergangenen Samstag im Ersten sehr“, teilte der öffentlich-rechtliche TV-Sender am Montag mit. „Während des Spiels war lange nicht abzusehen, dass wir es nicht innerhalb der geplanten Sendezeit zu Ende bringen würden. In der turbulenten Phase kurz vor Ende der Übertragung kam es zu internen Kommunikationsschwierigkeiten, die dazu führten, dass fälschlicherweise um 19:54 Uhr die Werbung eingestartet wurde.“