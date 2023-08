Supercup als Startschuss Warum in Düsseldorf für den Handball eine neue Zeitrechnung beginnt

Der Supercup nun ist das erste große Liveevent auf der Plattform, die Zuschauer schon ab 12,50 Euro im Monat abonnieren können. Ein weiterer Player also im deutschen Sportrechtemarkt. Neben Sky, Dazn, MagentaSport, Sportdeutschland.TV oder Sportdigital Fußball. „Wir starten keine Plattform, wir starten eine Bewegung“, sagte Seifert über Dyn. Und was Seifert sagt, glauben ihm erstmal viele in der Szene. Denn den Ruf als hervorragender Verkäufer hat er sich als DFL-Chef erarbeitet, der Rechteerlöse einsammelte, die immer neue Rekorde sprengten. Diesmal hat er Axel Springer dazu bewegen können, Geld in sein Dyn-Projekt zu stecken. „Ich will nicht der Nächste sein, der Geld mit Ligen verbrennt“, sagt Seifert auch. Er kennt den Pay-TV-Markt. Er weiß, wer gescheitert ist und glaub zu wissen, woran. Damit Dyn nicht scheitert, braucht es die HBL und Handball-Fans, die ein Abo abschließen. 700.000 potenzielle Kunden sportartübergreifend hat Dyn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur via Marktforschung ermittelt, die Gewinnschwelle soll bei 500.000 liegen. „Angesichts von 17 Millionen potenziellen Fans sollten genügend dabei sein, die das Konzept akzeptieren und dafür auch zahlen wollen“, sagte Seifert der „FAZ“.