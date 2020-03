„Werde nicht alles umbauen“ : Gislason tüftelt am neuen DHB-Kader

Gislason tüftelt am neuen DHB-Kader

Hamburg Alfred Gislason steht vor seiner ersten großen Aufgabe als neuer Handball-Bundestrainer: Am Montag gibt er das mit Spannung erwartete Aufgebot für seine Länderspiel-Premiere bekannt.

Was passiert mit Uwe Gensheimer? Wird es prominente Rückkehrer geben? Wer steht im Tor? Schon bei seiner ersten großen Aufgabe als neuer Bundestrainer ist Alfred Gislason als Tüftler gefragt. Handball-Deutschland schaut jedenfalls ganz genau hin, wenn der Nachfolger von Christian Prokop am Montag in Berlin das Aufgebot für seine Länderspiel-Premiere bekannt gibt.