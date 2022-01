Corona-Fall beim DHB-Team : Handball-Nationalspieler Kühn positiv getestet

Bratislava Der deutsche Nationalspieler Julius Kühn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 28-Jährige ist symptomfrei und hat sich in Isolation begeben. Die verbleibenden zwei Vorrundenspielen wird er verpassen.

Corona-Schock im Lager der deutschen Handballer: Torjäger Julius Kühn wurde am Samstagmorgen positiv auf das Virus getestet und fällt mindestens für den Rest der EM-Vorrunde aus. Das Ergebnis der PCR-Probe teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Abend mit. Noch am Nachmittag hatte Kühn das Abschlusstraining des DHB-Teams vor dem Duell mit Österreich am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) absolviert.