Nach Abbruch des Spiels : Fan nach medizinischem Notfall bei Handball-Spiel aus Krankenhaus entlassen

Update Hamburg Schock beim Bundesliga-Spiel in Hamburg: Die Partie des HSV gegen die Handballer der MT Melsungen musste am Sonntag abgebrochen werden. Grund war ein medizinischer Notfall im Publikum. Nun wurde der Fan aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach dem medizinischen Notfall im Zuschauerbereich während des Bundesliga-Heimspiels gegen die MT Melsungen hat Aufsteiger HSV Hamburg Entwarnung gegeben. Der betroffene Fan konnte das Krankenhaus noch am Sonntagabend verlassen. Dies teilte der Klub aus der Hansestadt am Montag mit.

"Das sind natürlich sehr erfreuliche Nachrichten, und wir wünschen ihm für seine Gesundheit alles erdenklich Gute", sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke nach Rücksprache mit der Familie. Das schnelle Eingreifen der Helfer und Ärzte in der Halle habe dafür gesorgt, dass der Fan nach der Behandlung die Nacht zu Hause verbringen konnte.

HSV-Kapitän Lukas Ossenkopp sagte am Sonntag bei Sky, dass sich der Vorfall in dem Zuschauer-Block ereignet habe, in dem die Angehörigen der HSV-Spieler sitzen. „Wir sind sehr, sehr froh, dass das Spiel abgebrochen wurde. Niemand hätte sich noch über Tore und Paraden freuen können.“