Premiere noch in diesem Jahr : Handball-Bundesliga der Frauen kommt ins Free-TV

Premiere noch in diesem Jahr

Bayer Leverkusens Mia Zschocke (M) setzt zum Wurf an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Frankfurt/Main Erstmals werden in dieser Saison mehrere Spiele der Handball-Bundesliga der Frauen live im Free-TV übertragen. Das erste Spiel soll noch in diesem Jahr gezeigt werden.

Eurosport wird insgesamt sechs Partien zeigen, teilten die Liga und der Spartensender am Mittwoch mit. Die Weltmeisterschaft in Japan, bei der Deutschland am Freitag gegen Schweden um Platz sieben spielt, war nur beim Internetanbieter „Sportdeutschland.TV“ zu sehen.