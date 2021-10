Nur Remis gegen Belarus : Erster Dämpfer für DHB-Frauen in EM-Qualifikation

Trier Das hatten sich alle Beteiligten etwas anders vorgestellt: im EM-Qualifikationsspiel zwischen den deutschen Handball-Frauen und Belarus enttäuschte das DHB-Team.

Die deutschen Handballerinnen haben in der EM-Qualifikation einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener kam drei Tage nach dem 36:10-Auftaktsieg gegen Griechenland in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Belarus erneut in Trier nicht über ein 24:24 (12:13) hinaus.

Nach dem Einstieg in die EM-Ausscheidung steht für Groener und seine Spielerinnen zunächst die WM-Vorbereitung im Vordergrund. In der EM-Qualifikation stehen erst wieder Anfang März die Duelle mit den Niederlanden auf dem Programm. In der zweiten April-Hälfte folgen die abschließenden Rückspiele in Griechenland und Belarus.