Erst geglänzt, dann gezittert Knorr führt Handballer zu Achtungserfolg gegen Spanien

Erst am Donnerstag war das Gislason-Team in Schweden (23:32) unter die Räder gekommen, nachdem es im März bereits die beiden Duelle mit Dänemark (23:30) und 21:28) verloren hatte - der Schwung von der WM in Schweden und Polen, wo Deutschland einen guten fünften Platz belegt hatte, war rasend schnell dahin. Bis jetzt. Durch das Ausrufezeichen gegen die Spanier geht es mit etwas Rückenwind in die lange Pause. Erst Ende Oktober ruft Gislason seine Mannschaft für einen Lehrgang und weitere Länderspiele wieder zusammen.