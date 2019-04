Polen geschlagen : Deutsche Handballer machen großen Schritt zur EM

Im ersten Pflichtspiel nach der Heim-WM ist den deutschen Handballern ein souveräner Erfolg in Polen gelungen. Für die Mannschaft von Bundestrainer Prokop ist die EM-Qualifikation nun ganz nah - schon in wenigen Tagen kann sie perfekt gemacht werden.

Handball-Bundestrainer Christian Prokop nahm den Pflichtspielerfolg in der Arena in Gleiwitz zufrieden zur Kenntnis, seine Spieler klatschten sich entspannt ab: Mit dem 26:18 (13:10)-Sieg in Polen hat die DHB-Auswahl am Mittwochabend einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft gemacht. Er sei „sehr zufrieden“, sagte Prokop nach dem EM-Qualifikationsspiel in der ARD. „Es war uns klar, dass wir mit einer sehr konzentrierten, engagierten Leistung an das WM-Feeling anknüpfen wollten.“