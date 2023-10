31:24 gegen die Ukraine DHB-Frauen starten mit Sieg in die EM-Qualifikation

Ursprünglich hätte das DHB-Team am Samstag zudem in Tel Aviv gegen Israel antreten sollen, die Partie wurde aber wegen der militärischen Eskalation in Nahost vom Europa-Verband EHF auf unbestimmte Zeit verschoben. Ende November startet die deutsche Auswahl im dänischen Herning in die Weltmeisterschaft, bei der es auch um die Olympia-Chance geht.