EHF-Cup : Füchse Berlin erreichen Final Four

Die Füchse Berlin haben das Final Four um den europäischen EHF-Cup in Kiel erreicht und dürfen weiter der Titelverteidigung träumen. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic gewann auch das Rückspiel TSV Hannover-Burgdorf.

Die Füchse Berlin haben souverän den Sprung ins Final Four des EHF-Pokals geschafft. Am Sonntag gewannen die Berliner vor 7165 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:28 (18:11). Bereits das Hinspiel hatten die Füchse mit 34:26 für sich entschieden. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit acht Treffern. Bei Hannover war Timo Kastenig mit neun Toren am erfolgreichsten.