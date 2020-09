Pilot-Events in Düsseldorf ohne Zuschauer : Sport fühlt sich von neuer Corona-Schutzverordnung in NRW übergangen

Sport fühlt sich von neuer Corona-Schutzverordnung in NRW übergangen

Pilot-Events in Düsseldorf ohne Zuschauer

Der ISS-Dome in Düsseldorf. Foto: © Ansgar M. van Treeck

Düsseldorf Die für den 12. und 19. September datierten Handball-Pilot-Events im ISS Dome und Castello Düsseldorf können nicht wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Dies untersagt die am 01.09.2020 veröffentlichte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die maximal 300 Zuschauer bei Sportevents erlaubt.

Die von der Sportstadt Düsseldorf, der HBL und der DEL gemeinsam erarbeiteten Hygiene-Konzepte für Indoor-Sport-Events in ISS Dome und Castello wären bei den Pilot-Events erstmals zum Einsatz gekommen und im weiteren Verlauf den Klubs der Indoor-Ligen als Grundlage zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs zur Verfügung gestellt worden. Die Konzepte, die je nach aktuellem pandemischen Level in Zuschauerkapazitäten und umzusetzenden Hygiene-Maßnahmen anpassbar sind, finden nun zunächst keinerlei Anwendung.

Eine Umsetzung mit 300 Zuschauern verfehlt laut Arenen-Betreiber „D.Live“ „zum einen den Zweck, die Konzepte auf den regulären Ligabetrieb der Klubs der Indoor-Ligen zu projizieren und zum anderen steht der Aufwand der Umsetzung in keinerlei Verhältnis zur Zuschauerkapazität.“ Aus diesem Grund werden die Handball-Spiele zwischen dem Bergischen HC, Tusem Essen und dem VfL Gummersbach in deutlich dezimiertem Rahmen in Essen ausgetragen.