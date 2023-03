Doppel-Pleite gegen den Weltmeister Dänemark erneut zu stark für deutsche Handballer

Vor allem in der Offensive blieb die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vieles schuldig und konnte nur phasenweise an die starken Leistung bei der WM im Januar anknüpfen. Auch in der Abwehr hatten Kapitän Johannes Golla und Co. große Probleme mit den wieselflinken dänischen Angreifern.