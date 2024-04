„Werden das rocken“ Wie die Handballerinnen das Olympia-Ticket klarmachen wollen

Wie alle im Team will er sich eine Zitterpartie nach dem abschließenden Turnierduell mit Außenseiter Paraguay am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Dyn) ersparen, zu der es im Falle einer Niederlage gegen Montenegro kommen könnte. „Ich will am Sonntag nicht in der Halle sitzen und darauf warten, wie Slowenien gegen Montenegro spielt. Wir wollen den Job selbst erledigen“, verkündete der 49-Jährige.