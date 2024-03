Handball-Bundestrainer muss liefern Nur unter dieser Bedingung verlängert sich Gislasons Vertrag

Der Deutsche Handballbund kündigte erst groß und freudig die Vertragsverlängerungen mit seinen beiden Bundestrainern Alfred Gislason und Markus Gaugisch an. Dann nannte er - versteckt im sechsten Absatz - die Auflage, die der Isländer Gislason erfüllen muss. „Voraussetzung für die Laufzeit ist eine erfolgreiche Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sonst endet der Vertrag in 2024“, hieß es in der langen Verbandsmitteilung am Montag kurz und knapp.