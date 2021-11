Vier-Tore-Vorsprung verspielt : DHB-Team verliert zweiten Portugal-Härtetest in Düsseldorf

Düsseldorf Die deutschen Handballer haben im zweiten Spiel ihrer neuen Zeitrechnung nur zeitweise Lust versprüht. Das umgekrempelte DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason verspielte am "Tag des Handballs" in Düsseldorf beim 30:32 (17:17) gegen Portugal einen Vier-Tore-Vorsprung und kassierte im zweiten Härtetest somit einen kleinen Dämpfer.

Auch je vier Tore der besten deutschen Werfer Johannes Golla, Lukas Zerbe, Marcel Schiller und David Schmidt reichten vor den Augen des offiziell verabschiedeten Ex-Kapitäns Uwe Gensheimer nicht zum Sieg des deutschen Teams. Am Freitag hatte Deutschland in Luxemburg beim ersten Duell mit dem EM-Sechsten (30:28) viel Spielfreude gezeigt und Lust auf die EM im Januar gemacht.

An diese Leistung knüpfte es vor 5478 Zuschauern in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt anfangs an, als vor allem die jungen Spieler auf der Platte standen. Die insgesamt sieben Neulinge, die schon Freitag auf sich aufmerksam gemacht hatten, bekamen am Sonntagnachmittag gegen den WM-Zehnten in der ersten Hälfte viel Verantwortung übertragen.