DHB-Pokal : Kiel folgt Melsungen und Lemgo ins Final Four

Stuttgart Die MT Melsungen und der TBV Lemgo haben sich für das Final Four im DHB-Pokal qualifiziert. Die Melsunger schlugen überraschend die Füchse Berlin. Der THW Kiel setzte sich nach einer Feuer-Unterbrechung in Stuttgart durch.

Das Ticket für das Final-Wochenende in Hamburg (4./5. April) lösten am Dienstag zudem die MT Melsungen (33:30 gegen die Füchse Berlin) und TBV Lemgo Lippe (26:23 bei den Eulen Ludwigshafen).

Erwischt hat es dagegen die Füchse aus Berlin. Der Pokalsieger von 2014, der fünf Tage zuvor in eigener Halle noch 28:22 gegen Melsungen gewonnen hatte, unterlag trotz einer 18:16-Halbzeitführung in einer umkämpften Schlussphase. Der dreimalige Titelträger aus Lemgo gab hingegen in Ludwigshafen nach dem 2:1 in der sechsten Minute seine Führung bis zum Schluss nicht mehr ab.