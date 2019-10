Kampfbetontes Spiel : Füchse nach knappen Sieg über Magdeburg im Pokal-Viertelfinale

Köln Kurz vor Schluss machte es der SC Magdeburg im DHB-Pokal nochmal spannend. Am Ende setzten sich die Füchse Berlin aber durch.

Am Mittwoch tritt Titelverteidiger THW Kiel bei der HSG Wetzlar an. Meister SG Flensburg-Handewitt spielt am Donnerstag eine Woche nach der Niederlage in der Bundesliga erneut, diesmal vor eigenem Publikum, gegen die TSV Hannover-Burgdorf.