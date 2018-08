DHB in Sorge: Handballern droht WM ohne Free-TV

Frankfurt/Main Die Heim-WM 2019 soll dem deutschen Handball einen weiteren Popularitätsschub bringen. Doch derzeit gibt es immer noch keinen TV-Vertrag, weil der Rechtevermarkter Probleme hat. Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar spricht von einem „Super-Gau“

Fans und Funktionäre sind aufgeschreckt, die TV-Sender schlagen Alarm: Knapp fünf Monate vor der Handball-WM in Deutschland und Dänemark sorgt die unklare Lage bei der Vergabe der Fernsehrechte für große Unruhe. Weil die weltweit tätige Rechteagentur MP & Silva offenbar in ernsten finanziellen Schwierigkeiten steckt, droht bei der Endrunde vom 10. bis 27. Januar kommenden Jahres nach 2015 und 2017 erneut ein öffentlich-rechtlicher TV-Blackout.

Der Deutsche Handball-Bund (DHB), der seit etwa drei Wochen von den Problemen bei MP & Silva weiß, ist daher in die Offensive gegangen. Denn eine neue Ausschreibung der Vermarktungsrechte an den Weltmeisterschaften bis 2025, die im Falle einer möglichen Pleite des globalen Unternehmens erfolgen müsste, können die WM-Gastgeber nicht abwarten. „Wir haben den Weltverband IHF gebeten, eine schnelle Lösung für die WM 2019 zu finden“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann und kündigte an: „Ich werde auch noch einmal persönlich mit IHF-Präsident Hassan Moustafa reden.“

MP & Silva will sich derzeit nicht zu der heiklen Situation äußern. Und auch aus der IHF-Zentrale in Basel gab es bis zum Mittwochmittag keine Reaktion. Der Weltverband kündigte auf Nachfrage aber immerhin eine öffentliche Stellungnahme bis Ende der Woche an. Darauf wartet auch der DHB gespannt, denn bei den Verhandlungen über die TV-Rechte ist er nur Zuschauer. „Man kann nur einen Ball auf das Tor werfen, den man in der Hand hat“, sagte Michelmann.