DHB in Sorge: Handballern droht WM 2019 ohne Free-TV

Frankfurt/Main Die Heim-WM 2019 soll dem deutschen Handball einen weiteren Popularitätsschub bringen. Doch derzeit gibt es immer noch keinen TV-Vertrag, weil der Rechtevermarkter Probleme hat. Deutsche Handball-Größen üben Kritik.

Handball-Fans und Funktionäre sind aufgeschreckt. Und auch die TV-Sender schlagen seit Mittwoch nun Alarm: Knapp fünf Monate vor der Handball-WM in Deutschland und Dänemark sorgt die unklare Lage bei der Vergabe der Fernsehrechte für große Unruhe. Weil die weltweit tätige Rechteagentur „MP & Silva“ offenbar in ernsten finanziellen Schwierigkeiten steckt, droht bei der Endrunde vom 10. bis 27. Januar kommenden Jahres nach 2015 und 2017 erneut ein Turnier jenseits öffentlich-rechtlicher TV-Übertragung.

Der Deutsche Handball-Bund (DHB), der seit etwa drei Wochen von den Problemen der Agentur weiß, ist bereits in die Offensive gegangen. Denn eine neue Ausschreibung der Vermarktungsrechte an den Weltmeisterschaften bis 2025, die im Falle einer möglichen Pleite des Unternehmens erfolgen müsste, können die WM-Gastgeber nicht abwarten. „Wir haben den Weltverband IHF gebeten, eine schnelle Lösung für die WM 2019 zu finden“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. „Ich werde auch noch einmal persönlich mit IHF-Präsident Hassan Moustafa reden.“

Heiner Brand, von 1997 bis 2011 Bundestrainer der Deutschen Herren-Nationalmannschaft, betont im Gespräch mit dieser Redaktion, wie wichtig Fernsehpräsenz für den Handball in Deutschland ist. „Es wäre sehr bitter, wenn die WM-Spiele nicht auf frei empfangbaren Sendern gezeigt würden. Wir haben es bei der WM 2007 gesehen, da war die Begeisterung im Land riesengroß, und wir hatten sensationelle Quoten“, sagte der Weltmeister-Trainer von 2007. Rund 16 Millionen Zuschauer in Deutschland sahen damals das WM-Finale.

WM-Botschafter Brand kritisierte auch die Abhängigkeit des Sports von Rechteagenturen. „Die Übertragungsrechte werden vergeben, und dann ist man abhängig von den Anbietern. Das war im Handball zuletzt bei der WM 2015 in Katar und bei der WM 2017 in Frankreich auch schon der Fall.“ Brand nannte die deutsche Nationalmannschaft einen „Garanten“ für gute Einschaltquoten. Zudem glaubt der 66-Jährige, als TV-Experte beim Pay-TV-Sender „Sky“ regelmäßig Spiele kommentiert, dass die Hallen bei der WM 2019 „bei den deutschen Spielen ausverkauft sein werden“.

Die Agentur „MP & Silva“ wollte sich am Mittwoch zu der heiklen Situation nicht äußern. Der Weltverband IHF kündigte lediglich eine öffentliche Stellungnahme bis Ende der Woche an. Darauf wartet auch der DHB, denn bei den Verhandlungen über die TV-Rechte ist er nur Zuschauer. „Man kann nur einen Ball auf das Tor werfen, den man in der Hand hat“, sagte Michelmann.