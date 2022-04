Wolff überragend : Handballer legen mit Sieg gegen Färöer Grundlage für WM-Qualifikation

Kiel Gegen die Färöer liefern die deutschen Handballer keinen souveränen Auftritt ab. Trotzdem setzt sich die DHB-Auswahl im Playoff-Hinspiel gegen den Außenseiter klar durch. Dass das WM-Ticket nun ganz nah ist, liegt zu großen Teilen auch an einem Spieler.

Die deutschen Handballer haben auch dank ihres überragenden Torhüters Andreas Wolff die Grundlage für das angepeilte WM-Ticket gelegt. Im ersten von zwei Playoff-Spielen gegen die international höchstens drittklassigen Färöer setzte sich die DHB-Auswahl am Mittwochabend mit 34:26 (17:11) durch. Bei der Rückkehr von Bundestrainer Alfred Gislason nach Kiel war Rechtsaußen Lukas Zerbe vom TBV Lemgo mit sechs Treffern bester Werfer. Die überzeugendste Leistung zeigte jedoch Wolff, der zahlreiche Fehler seiner Vorderleute mit starken Paraden kompensierte. Das Rückspiel findet am Samstag (20.00 Uhr) in Torshavn statt.