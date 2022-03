Nach zwölf Jahren : Handball-Profi Wiencek beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Handball-Profi Wiencek beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Kiel Nach mehr als zwölf Jahren hat Kreisläufer Patrick Wiencek seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft beendet. Das gab der Kapitän des THW Kiel bekannt.

Wiencek lief insgesamt 159 Mal für Deutschland auf und erzielte dabei 316 Tore. Sein sportlicher größter Erfolg mit dem deutschen Team war neben Platz drei in Rio 2016 der vierte Platz bei der Heim-WM 2019.

Unvergessen bleibt für den 33 Jahre alten Familienvater auch das EM-Qualifikationsspiel 2015 in Kiel. "Die besondere Auszeichnung, die Nationalmannschaft als Kapitän in meine Heim-Arena führen zu dürfen, bleibt", sagte Wiencek. Den deutschen EM-Triumph wenige Monate später im Januar 2016 verpasste er allerdings wegen eines Kreuzbandrisses. Auch vor den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Tokio wurde Wiencek von einer Verletzung (Wadenbeinbruch) gestoppt.