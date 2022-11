Letzter EM-Test : DHB-Frauen verpassen Erfolg gegen Rumänien

Tatabánya Die deutschen Handballerinnen haben zum Abschluss ihrer EM-Vorbereitung einen Sieg in Rumänien verpasst. Der Optimismus ist dennoch groß.

Markus Gaugisch klatschte Alina Grijseels, Emily Bölk und Co. nach der schweren Generalprobe ab und nahm dann entschlossen den EM-Start in den Blick. „Die Vorfreude ist mega, wir sind bereit für Samstag“, sagte der Bundestrainer der deutschen Handballerinnen. „Es ist wirklich Zeit, dass es losgeht“, meinte Kapitänin Grijseels.

Beste Torschützin war vor nur 285 Zuschauern Grijseels mit acht Treffern. Am Montag hatte das deutsche Team den Gastgeber mit 31:20 bezwungen. „Wir haben nicht verloren, das sah sechseinhalb Minuten vor Schluss anders aus, da waren wir mit drei Toren hinten“, sagte Gaugisch nun nach dem Abschluss: „Ich glaube, viele hatten schon das Auftaktspiel im Kopf. Es war wirklich wichtig, dass wir es in der Endphase nochmal gerissen haben.“

Die DHB-Auswahl reist nun am Donnerstag mit noch etwas Bedarf zum Feintuning in den Vorrundenspielort Podgorica, wo sie am Samstag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Polen in die EM startet. Weitere Gegner in der ersten Turnierphase sind Gastgeber Montenegro (Montag, 18 Uhr) und Spanien (Mittwoch, 20.30 Uhr).