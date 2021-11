28:27 in Düsseldorf : DHB-Frauen mit Überraschungssieg gegen Russland

Düsseldorf Beim Tag des Handballs in Düsseldorf haben die Handball-Frauen einen überraschenden Sieg gegen Russland gefeiert und sich viel Selbstvertrauen für die WM geholt.

Die deutschen Handballerinnen haben in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Spanien einen Überraschungssieg eingefahren. Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener kämpfte sich 25 Tage vor dem ersten WM-Spiel am "Tag des Handballs" in Düsseldorf zu einem 28:27 (14:16) gegen den Olympia-Zweiten Russland.