Viertelfinale am Mittwoch DHB-Frauen „jagen“ WM-Medaille - TV-Ärger vor Schweden-Showdown

Und auch Emily Bölk bediente sich vor der Partie am Mittwoch (17.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) kleiner Psychospielchen. „Der Druck liegt auf jeden Fall bei Schweden“, sagte die DHB-Kapitänin am Dienstag im deutschen Teamquartier in Silkeborg und grinste breit. Bölk versicherte aber bei frostigen Temperaturen: „Alle sind Feuer und Flamme, dass es jetzt in die K.o.-Phase geht. Wir wollen einen draufsetzen und haben die Qualität, Schweden zu schlagen.“