Trotz Niederlage : DHB-Frauen erreichen die EM-Hauptrunde

Podgorica Am Ende musste viel gerechnet werden, doch es hat gereicht: Die deutsche Auswahl steht bei der Handball-EM der Frauen in der Hauptrunde. Nach der Niederlage gegen Spanien werden jedoch keine Punkte mitgenommen.

Doch so startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ohne Punkt in die zweite Turnierphase in Skopje. Dort geht es am Freitag zunächst gegen die Niederlande (2:2), weitere Hauptrundengegner sind Olympiasieger Frankreich (4:0) am Dienstag und Rumänien (0:4) am Mittwoch. Montenegro (4:0) und Spanien (2:2) komplettieren die deutsche Hauptrundengruppe. Die ersten beiden Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein.