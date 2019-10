Handball-Testspiele : Deutsche Handballer siegen in Kroatien - DHB-Frauen nur remis

Deutsche Handballer siegen in Kroatien - DHB-Frauen nur remis

Der kroatische Torwart Marin Sego in Aktion gegen Tobias Reichmann aus Deutschland.

Die deutschen Handballer-Männer haben ihr erstes von zwei Testspielen gegen Kroatien gewonnen. Die deutschen Handballerinnen suchen derweil noch nach ihrer WM-Form.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte den zweimaligen Olympiasieger in Zagreb mit 26:25 (13:12) und tankte frisches Selbstvertrauen für die Europameisterschaft im Januar.

78 Tage vor dem EM-Auftakt gegen die Niederlande zeigte der WM-Vierte eine ansprechende Leistung und hatte in Rechtsaußen Tobias Reichmann (fünf Tore) seinen besten Werfer. Kapitän Uwe Gensheimer und Rückkehrer Julius Kühn trafen je vier Mal. Am Samstag trifft das DHB-Team im Rahmen des Tag des Handballs in Hannover erneut auf den WM-Sechsten Kroatien.