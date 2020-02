Nach der Insolvenz von Schwerin wurde er am 19. November 2012 Trainer des Bundesligisten TUSEM Essen. Nachdem er am Ende der Saison 2013 mit Essen abstieg, wurde der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst; Prokop wechselte zur Saison 2013/14 zum SC DHfK Leipzig, mitdem er 2015 in die Handball-Bundesliga aufstieg.