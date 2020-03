Wirtschaftliche Folgen des Coronavirus : So treffen die Absagen die Sportarten

Düsseldorf Viele Sport-Wettbewerbe und Ligen fallen wegen des Coronavirus aus. Vereinen und Veranstaltern drohen hohe finanzielle Verluste, für manchen geht es ums finanzielle Überleben. Wen trifft es besonders hart?

Aktuelle Situation: Die Spiele der Handball-Bundesliga (HBL) sind bis mindestens Ende April ausgesetzt. Einen kompletten Abbruch der Saison wollen die Vereine vermeiden. Die HBL will den Vereinen am Montag einen Fahrplan für die weitere Spieltagsgestaltung vorlegen.

Wirtschaftliche Folgen: Ein Saisonabbruch würde für jeden Verein nach groben Schätzungen von HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann einen Verlust im mittleren sechsstelligen Bereich bedeuten. „Viel gravierender ist, dass die Planung für die kommende Saison derzeit in Zweifel steht. Es werden keine Dauerkarten verkauft, auch Sponsoren halten sich zurück“, sagte Bohmann. Die Sponsorengelder machen den mit Abstand größten Anteil an den Einnahmen der Klubs aus. Die zweite Säule sind die Spieltagserlöse. Die TV-Gelder, hauptsächlich aus dem Fernsehvertrag mit dem Pay-TV-Sender Sky, sind dagegen vergleichsweise gering und liegen bei etwa fünf Prozent des Gesamtetats.

Aktueller Stand: Auch in der Basketball-Bundesliga ruht die Saison. Laut Bambergs Vereinssprecher Thorsten Vogt ist in zwei Wochen ein Treffen der Geschäftsführer der Vereine geplant, um die Zukunft zu besprechen.

Aktueller Stand: Die Saison in der Formel 1 soll frühestens im Mai starten. Die ersten drei Rennen sind bereits abgesagt , wahrscheinlich fallen auch die ersten beiden Rennen im Mai aus. Die Formel-1-Bosse wollen die Rennen in der Sommerpause im August nachholen. Formel-1-Sportchef Ross Brawn rechnet derzeit mit mindestens 17 Grand Prix. Ursprünglich waren für dieses Jahr 22 Rennen vorgesehen.

Wirtschaftliche Folgen: Sollten einige Renne nicht mehr nachgeholt werden können, bedeutet das für einige Veranstalter einen Millionen Verlust. Zwar müsste die Liberty Media als Besitzerin der Serie wohl die Austragungsgebühr von etwa 27 Millionen Euro an die Ausrichter zurückerstatten. Gerade in Vietnam und in Zandvoort in den Niederlangen wurden aber darüber hinaus Millionen in den neuen Grand Prix investiert. Zumindest für 2020 würde der einkalkulierte Erlös fehlen. Viele Veranstalter gehen für die Formel 1 ohnehin schon an ihr wirtschaftliches Limit. Die kleineren Formel-1-Teams sind zudem auf die Siegprämien und auf die Sponsoren- und TV-Gelder angewiesen. Die könnten sich verringern, wenn weniger Rennen stattfinden.