Einigung in Videokonferenz : Handball-Saison muss spätestens am 16. Mai fortgesetzt werden

Handball-Saison muss spätestens am 16. Mai fortgesetzt werden

Einigung in Videokonferenz

Heimspiel der Füchse Berlin in der Max-Schmeling-Halle. Foto: dpa/Paul Zinken

Stuttgart Die Handball-Bundesliga (HBL) hat sich mit ihren Clubs auf den spätmöglichsten Termin für eine Fortsetzung der Saison geeinigt. Eine Ausdehnung über den 30. Juni hinaus schließt die Liga aus.

In einer Videokonferenz legten sich die Vereinschefs und die HBL am Freitag nach dpa-Informationen fest, dass die derzeit unterbrochene Spielzeit spätestens am 16. Mai fortgesetzt werden müsste. Bis Ende Juni müsste die Saison dann beendet werden. Eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni schloss die Liga nach rechtlicher Prüfung aus.