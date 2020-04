Welche sportlichen Entscheidungen wurden getroffen?

Rekordchampion THW Kiel ist zum 21. Mal deutscher Meister. Gemeinsam mit der zweitplatzierten SG Flensburg-Handewitt hat sich der THW auch für die Champions League qualifiziert. Der SC Magdeburg, die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen spielen in der Euro League (ehemals EHF-Cup). Absteiger gibt es nicht, Aufsteiger sind HSC 2000 Coburg und TuSEM Essen. Die HBL startet mit 20 Klubs in die neue Saison, in der es vier Absteiger geben wird.